37 إصابة برصاص الاحتلال على طول حدود قطاع غزة في جمعة "المسيرة مستمرة"

أصيب 37 مواطناً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة خلال مشاركتهم في الجمعة الـ 33 لمسيرة العودة والتي أطلق عليها اسم "المسيرة مستمرة".

وأفاد مراسلنا، أن آلاف الجماهير شاركت في مسيرات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، رافعين الأعلام الفلسطينية.

وبدأت الجماهير، بالتوافد نحو مخيمات "العودة" المُقامة عصر اليوم، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة وكسر الحصار" السلمية.

وأطلقت الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، على الجمعة الـ33 للتظاهرات السلمية، اسم "المسيرة مستمرة"

ودعت الهيئة، في بيان لها اليوم، الفلسطينيين للمشاركة في المسيرات بمخيمات العودة على حدود غزة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها.

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، إن "الجماهير الفلسطينية تخرج في مسيرات اليوم بإرادة أكبر وعزيمة أمضى لتنفذ قرارها الجمعي بكسر الحصار عن غزة".

وأضاف في بيان صحفي، أن "الجماهير تخرج لإكمال نضالها لتحقيق أهداف هذه المسيرات وفي مقدمتها كسر الحصار".

وشدّد قاسم على أن "هذه الجماهير مصرّة على العيش بحرية وكرامة مع تمسكها بثوابتها، وأنها لن تقبل العيش تحت الحصار بعد الآن".

ومنذ نهاية مارس/ آذار الماضي، ينظم آلاف الفلسطينيين مسيرات عند حدود قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.