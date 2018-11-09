إصابة العشرات بالاختناق عقب قمع الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية بلعين، غرب مدينة رام الله، السلمية الأسبوعية التي انطلقت عقب صلاة ظهر اليوم الجمعة من وسط القرية.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عشرات منهم بالاختناق.

وشارك في المسيرة نشطاء سلام إسرائيليين ووفد ياباني، ومتضامنون أجانب، وجاءت إحياء للذكرى الرابعة عشرة لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، ووفاء للقدس وتنديدا بما تسمى "صفقة القرن".

ورفع المشاركون علم فلسطين، في المسيرة وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الداعية للوحدة الوطنية، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وعودة جميع اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.