اعتقالات واصابات خلال قمع الاحتلال للمصلين غرب رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين، واصابت العشرات، خلال قمعها المشاركين في صلاة الجمعة في جبل الريسان، المهدد بالمصادرة ويقع على أراضي أكثر من قرية من قرى غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال فارس ناصر مدير العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وخطيب الجمعة الشيخ ناجح طعم الله، ومحمد منظوم.

واعتدت قوات الاحتلال على المشاركين في صلاة الجمعة التي أقيمت على جبل الريسان، المقام على أراضي راس كركر وكفر نعمة والجانية.

واصيب مسعف من جمعية الهلال الاحمر بشظايا الزجاج، بعد استهداف سيارة الاسعاف بشكل مباشر برصاص معدني.

ولم يكد المصلون ينهون صلاة الجمعة، حتى أمطرهم جنود الاحتلال بقنابل الغاز السام، ثم اعتدى الجنود على المصلين بالضرب، فاعتقلوا ٣ منهم.