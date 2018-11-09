البحرين تدعو وزير اقتصاد الاحتلال للمشاركة في مؤتمر "هايتك"

تلقت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي دعوة رسمية لمشاركة وزير الاقتصاد والصناعة ايلي كوهن في مؤتمر هايتك في البحرين.

حيث كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، اليوم الجمعة، في تقرير تحت عنوان "عيد الزيارات"، أنّ كوهين تلقّى دعوة رسمية لزيارة البحرين، للمشاركة في مؤتمر دولي يعقد في المنامة، بمشاركة مسؤولين من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي زيارة كوهين بعد زيارة نتنياهو سلطنة عمان، وزيارة وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغيف أبو ظبي، ووزير الاتصالات أيوب قرا دبي، ووزير المواصلات والاستخبارات سلطنة عُمان.

وكان قد أطلق ملك البحرين في العام 2017 دعوة لإنهاء المقاطعة العربية في "إسرائيل"، وزار حينها وفد بحريني "إسرائيل" لتنفيذ انهاء المقاطعة.

كما أعلن ما يُسمى وزير المواصلات وشؤون الاستخبارات الإسرائيليّ إسرائيل كاتس أنّ على "تل أبيب" ودول الخليج العربية التعاون في مجال أمن الطيران ومجالات مدنية أخرى مثل النقل والطيران التجاريّ والسياحة.