الصين تطلق أول مذيع بتقنية الذكاء الاصطناعي في العالم

أطلقت وكالة أنباء "شينخوا" مع شركة "سوقو" أول مذيع أخبار بتقنية الذكاء الاصطناعي في العالم، ويستطيع المذيع الملقب بـ"المذيع المركب أيه آي" تقديم الأخبار شأنه شأن المذيع الحقيقي.

وجاء الإعلان عن التقنية الجديدة في الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي للإنترنت المقامة في بلدة ووتشن بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين.

ويعد المذيع الروبوت، ابتكارا واختراقا تقنيا حديثا في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي، كما أنه أول تجربة منجزة لدمج التسجيل الصوتي والفيديو في الوقت الحقيقي مع شخصية افتراضية من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي.

شينخوا

يذكر أن "المذيع" به ميزات مثل إخراج الصوت والعبارات وحركة الشفاه وغيرها لمذيع إخباري حقيقي، حيث ركّب المصممون نموذجا دمجت به هذه المميزات كما استخدموا تقنية محورية لإنتاج فيديو متطابق مع محتويات الأخبار.

من الجدير بالذكر، أن المذيع المركب أيه آي سيعمل لوكالة (شينخوا) باللغتين الصينية والإنجليزية، حيث سيواصل المحررون تقديم محتويات الأخبار لـ"المذيع" في برنامجه، الذي سيعمل في أي وقت وبدون توقف.

ومن المقرر أن يرفع "المذيع" فعالية العمل لأخبار التلفزيون ويخفض تكاليف تسجيل البرامج علاوة على السرعة في التغطية أثناء الحوادث الطارئة وغير ذلك.