صراع مرتقب بين برشلونة وريال مدريد على صخرة برازيلية

يلوح في الأفق، صراع مرتقب بين قطبي إسبانيا، برشلونة وريال مدريد، للحصول على خدمات صفقة دفاعية، خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن نادي برشلونة يراقب بالفعل، ليو سانتوس، لاعب نادي كورينثيانز، من أجل الحصول على خدماته.

ويدرك نادي برشلونة، صعوبة التعاقد مع ليو سانتوس، البالغ من العمر 19 عامًا، خاصة أن ريال مدريد يراقب اللاعب منذ فترة طويلة.

وذكرت الصحيفة أن النادي الملكي يرسل كشافيه باستمرار لمراقبة تطور اللاعب البرازيلي مع ناديه كورينثيانز.

ويعد ليو سانتوس، من أفضل المدافعين في الدوري البرازيلي، ويرى برشلونة أنه سيكون خيارًا مثاليًا في الدفاع، بجانب جيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي وكليمنت لينجليت.

ويملك ليو سانتوس، 18 مباراة رسمية مع فريقه كورينثيانز باوليستا، كما أن عقده مع الفريق يمتد حتى عام 2020.