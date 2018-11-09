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الاحتلال يأخذ مقاسات منزل ويصوره جنوب بيت لحم

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:12 - 09 نوفمبر 2018
قوات الاحتلال تهدم منازل المواطنين قوات الاحتلال تهدم منازل المواطنين
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قامت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، بأخذ مقاسات منزل وصورته في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وقال منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة أبو سود غرب البلدة، وقامت بأخذ مقاسات منزل المواطن يوسف عبد موسى البالغة مساحته 120 متر مربع، وصورته، قبل ان تنسحب.

وأشار صلاح الى ان الاحتلال سلم المواطن قبل أشهر بلاغا بإيقاف البناء في المنزل، حيث قدم اعتراضا لإحدى المحاكم الاسرائيلية، دون رد.

يشار الى الاحتلال شن في الفترة الاخيرة هجمة على بلدة الخضر تمثلت بإخطارات إيقاف البناء وسلب الأرض.

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