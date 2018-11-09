الزراعة تكشف أسباب ارتفاع الدجاج في غزة

كشف مدير دائرة ة الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة في غزة، طاهر أبو حمد، السبب وراء ارتفاع أسعار كيلو الدواجن في الأسواق الغزية من 9 شواكل لـ 11 شيكلاً.

وأوضح أبو حمد في تصريحات له، أن ارتفاع أسعار كيلو الدجاج في القطاع يعود لعدة أسباب أهمها، ارتفاع القدرة الشرائية لدى المواطنين نتيجة صرف الرواتب لموظفي غزة ورام الله، إضافة إلى عزوف الكثير من المزارعين عن تربية الدجاج نتيجة تكبدهم خسائر فادحة في الفترة الماضية بسبب انخفاض أسعارها، ناهيك عن منع الوزارة لتوريد اللحوم المجمدة إلى غزة.

وبين أن أسعار الدجاج ستبقى مرتفعة لـ نحو 3 أسابيع مُقبلة، لافتًا إلى أن وزارته ستعمل على خطة لصالح المُزارع والمستهلك معًا.

وأضاف: "أن الكثير من المربين تعرضوا لخسائر، وأن هناك أكثر من 1500 أسرة تعيش على هذا القطاع، بالإضافة إلى وجود 20 شركة للتفريخ وإنتاج الصوص، وعشرات المحلات لبيع الدواجن والأعلاف في قطاع غزة".