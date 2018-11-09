الغزيون يستعدون للمشاركة في جمعة "المسيرات مستمرة"

يستعد اهالي قطاع غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة في مسيرات العودة التي أطلقوا عليها اسم جمعة "المسيرات مستمرة" رفضا لاستمرار الحصار والاغلاق المفروض من قبل الاحتلال على لقطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة التي ستنطلق بعد ظهر اليوم في مخيمات العودة على الحدود.

وأكدت على استمرار المسيرات الجماهيرية حتى رفع الحصار، مشيرة الى ان مسيرات العودة ستظل في طابعها السلمي على حدود قطاع غزة.

وأكدت الهيئة اتخاذ اجراءات للتقليل من الخسائر البشرية واستخلاص السلبيات وتعزيز الايجابيات في صفوف الشعب الفلسطيني بهدفه استمرار مسيرات العودة وليس لوقفها، مؤكدة انها لن تسمح للاحتلال استباحه دماء شعبنا.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد اعلنت إن إجمالي عدد الشهداء الذين سقطوا جراء اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار الحدودية، بلغ 220 شهيدا، بينهم 37 طفلا.

وأوضحت الوزارة، في تقرير أصدرته بعنوان "الاعتداءات الإسرائيلية بحق المشاركين في مسيرات العودة السلمية" أن عدد الجرحى وصل إلى اكثر 24 ألف و267 جريحا.