مالية غزة تبدأ اليوم بصرف رواتب الموظفين

من المقرر أن تبدأ وزارة المالية في غزة اليوم الجمعة، بصرف راتب شهر أغسطس لنحو اربعين ألف موظف لمدة ستة أشهر متتالية.

وحسب وزارة المالية في غزة فإن أبواب البريد ستفتح اليوم الجمعة والسبت بشكل استثنائي لصرف المنحة القطرية لنحو 27 ألف موظف من الشق المدني من الموظفين، فيما سيتم صرف الرواتب للبقية من الايرادات المحلية.

ووافقت اسرائيل على صرف رواتب الموظفين المدنيين بمن فيهم افراد من الشرطة المدنية والدفاع المدني واستثنت نحو خمسة الاف من عملية الصرف سيتم صرف رواتبهم من الايرادات المحلية ايضا.

وقالت وزارة المالية في غزة في بيان لها انها ستصرف راتب كامل لمن لم يستلم راتب شهر يوليو، فيما سيتم صرف 40% لإكمال راتب يوليو لمن تلقى راتبه بنسبة 60% على ان يتم صرف الراتب بنسبة 50% على مدار الاشهر الخمسة المقبلة.

وأشارت المالية الى ان الصرف سيكون ببطاقة الهوية وللمستفيد الاول فقط، موضحة انه سيجري صرف 60% من الراتب لمن لم تشملهم المنحة القطرية.

من جهتها اعلنت وزارة الداخلية في غزة انها ستفتح ابوابها لتجديد بطاقات الهوية لمساعدة الموظفين على صرف رواتبهم.

ووصل الليل الماضي السفير القطري محمد العبادي الى قطاع غزة واجتمع برئيس حركة حماس اسماعيل هنية ورئيس الحركة في غزة يحي السنوار.