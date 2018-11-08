الذهب يهبط مع صعود الدولار واستقرار "الفائدة"

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوع، مع صعود الدولار بعد أن أبقى البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة مستقرة، وسط توقعات بأنه يتجه في مسار نحو المزيد من الزيادات في الفائدة.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان: "سوق العمل تزداد قوة... والنشاط الاقتصادي يزيد بوتيرة قوية"، مبقيا على خططه لمواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجيا.

وانخفض الذهب 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1223.23 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ أول نوفمبر عند 1219.59 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأميركية للذهب تسليم ديسمبر 3.60 دولار، أو 0.29 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 1225.10 دولار للأوقية.

وقال مدير المحفظة في بيرماننت بورتفوليو أوف فاندس،مايكل كاجينو :"مجلس الاحتياطي الاتحادي لم يقدم أي إشارة إلي أنهم يغيرون وتيرة زيادات الفائدة".

وكانت الأسواق المالية قد توقعت أن يبقي مجلس الاحتياطي سعر الاقراض القياسي مستقرا، ولم يظهر بيان المركزي الأميركي تغيرا يذكر في توقعاته للاقتصاد منذ اجتماعه السابق في سبتمبر.

ورفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، ومن المتوقع أن يرفعها مجددا في ديسمبر .

والمعدن الأصفر منخفض أكثر من 10 في المئة عن مستواه المرتفع الذي سجله في أبريل، مع تفضيل المستثمرين الدولار وسط تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

وسجل الذهب خامس جلسة على التوالي من الخسائر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 14.40 دولار للاوقية.

وتراجع البلاديوم 1.0 بالمئة إلى 1122.22 دولار للأوقية، بعد أن لامس في الجلسة السابقة أعلى مستوى في أسبوعين عند 1139.50 دولار.

وانخفض البلاتين 1.6 بالمئة إلى 858.50 دولار للأوقية، بعد أن سجل في جلسة الأربعاء، أعلى مستوى منذ الخامس والعشرين من يونيو عند 877.50 دولار للأوقية.