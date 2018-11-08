محكمة الاحتلال تُجمد قرار هدم منزل المتهم بتنفيذ عملية "بركان"

أصدرت محكمة الاحتلال، مساء اليوم الخميس، قرارًا مؤقتًا بتجميد هدم منزل منفذ عملية بركان في السابع من أكتوبر الماضي أشرف نعالوة، إلى حين البت في الالتماس الذي قدمته العائلة.

وذكرت القناة الثانية العبرية أن القرار جاء في أعقاب تقديم عائلة المطارد نعالوة التماسا لوقف أمر الهدم، والذي أصدره قائد الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية قبل يومين.

وطالبت المحكمة النيابة الإسرائيلية بالرد على الالتماس خلال مدة أقصاها عشرة أيام، بينما ستعطي القرار النهائي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

وما زال الاحتلال عاجز عن القبض على المطارد نعالوة رغم زجه بقوات كبيرة في مدن وبلدات الضفة للبحث عنه.