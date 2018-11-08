"إسرائيل" تهدد بوقف صرف رواتب موظفي غزة في حال تجاوز المتفق عليه

نشر الإعلام العبري، مساء اليوم الخميس، صور حقائب للمنحة القطرية التي وصلت قطاع غزة، من واصفاً إياها بالحصرية.

وكشف موقع كان العبري كيف دخلت الأموال القطرية إلى قطاع غزة، مؤكداً أن الحديث يدور عن 3 حقائب تحتوى على 15 مليون دولار دخلت مع العمادي عن طريق معبر بيت حانون"إيرز".

فيما أكدت القناة 12 العبرية: أنه وصل مساء اليوم المال القطري بقيمة "15 مليون دولار" إلى قطاع غزة.

ووفقاً لمصدر إسرائيلي رفيع فإن الأموال ستوزع للموظفين، وفقاً للقوائم التي تم فحصها أمنيا في "إسرائيل" ضمن عملية متفق عليها وصاغها الوسطاء، وإذا حدث تجاوز ستتوقف عملية الصرف.