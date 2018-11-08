وزير المخابرات الإسرائيلي يدعو للتعاون مع دول الخليج في أمن الطيران

قال إسرائيل كاتس وزير المخابرات الإسرائيلي لرويترز يوم الخميس بعد زيارة إلى سلطنة عمان إن على بلاده ودول الخليج العربية التعاون في مجال أمن الطيران ومجالات مدنية أخرى مثل النقل والطيران التجاري والسياحة.

وكان كاتس، الذي يشغل أيضا منصب وزير النقل، في العاصمة العمانية مسقط هذا الأسبوع لحضور مؤتمر عن النقل. وجاءت زيارته بعد أقل من أسبوعين من زيارة نادرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعمان التقى خلالها بالسلطان قابوس.

وقال كاتس لرويترز عبر البريد الإلكتروني ”من وجهة نظري يمكن ويجب للتعاون بين إسرائيل ودول الخليج أن يتوسع... لدى إسرائيل أيضا الكثير لتقدمه عندما يتعلق الأمر بتحلية المياه والري والزراعة والدواء“.

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وليس هناك رحلات تجارية للركاب بين "إسرائيل" ودول الخليج العربية الست لكن خطوط طيران إير إنديا بدأت هذا العام رحلات إلى تل أبيب من الهند في خطوة بدا أنها رفعت حظرا دام 70 عاما على الرحلات من وإلى إسرائيل مرورا بالمجال الجوي السعودي.

ولا تربط "إسرائيل" علاقات دبلوماسية إلا بدولتين عربيتين هما مصر والأردن على الرغم من أن نتنياهو ألمح في عدة مناسبات إلى تحسن العلاقات مع دول الخليج.

وتعتبر "إسرائيل" أن دول الخليج حليف طبيعي في مواجهة إيران.

وقال كاتس إن الزيارات العلنية التي قام بها وزراء إسرائيليون في الآونة الأخيرة للخليج ”تأتي في إطار توجه أوسع نطاقا لتعزيز العلاقات بين "إسرائيل" ودول الخليج على أساس المصالح المشتركة واعتراف متبادل بالفوائد المحتملة للجانبين... وكلاهما في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة إضافة إلى الفرص“.

وقال جيش الاحتلال في فبراير شباط إنه أوقف ”هجوما جويا في الخارج شنته الدولة الإسلامية“ وهو ما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية وقتها إلى أنه يتعلق بمحاولة لتفجير طائرة تابعة لخطوط طيران الاتحاد، ومقرها أبوظبي، في استراليا في 2017.