التلفزيون الملون لم يدخل بيوت الآلاف في دولة أوروبية

بعد أكثر من عقد ونصف على دخولنا القرن الحادي والعشرين وأكثر من نصف قرن على بدء البث التلفزيوني الملون، مازال بعض الناس يشاهدون التلفزيون الأبيض والأسود.

الأغرب من ذلك أن هذا ليس في دولة من دول العالم الثالث، وإنما في بريطانيا، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن هناك أكثر من 7000 بريطانيا مازالوا يشاهدون البرامج التلفزيونية بأجهزة غير ملونة، وليس المقصود بالتأكيد أنهم يحتفظون بها كذكرى، وإنما يستخدمونها في متابعة برامجهم التلفزيونية.

غير أن الصحيفة أشارت إلى أن عدد الأجهزة الأسود والأبيض ينخفض سنويا، لكن الإحصائيات تشير إلى وجود 7161 جهازا مازالت تستخدم حتى الآن.

ويأتي هذا في وقت دخلت فيه تقنية البث "4 كاي"، وفي وقت بدأ فيه الناس يفكرون في تحديث أجهزتهم للوصول إلى هذه التقنية، وهي الأحدث في مجال البث التلفزيوني.

يشار إلى أن البث الملون بدأ في بريطانيا في يوليو 1967، وكانت قناة "بي بي سي" الثانية أول من بدأ البث الملون في ذلك التاريخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن لندن تضم أكبر عدد من الأجهزة غير الملونة في المنازل ويصل عددها إلى 1768 جهازا غير ملون، وتليها الأجهزة في ميدلاند ويبلغ عددها 431 جهازا، ثم مانشستر الكبرى، وفيها 390 جهازا غير ملون.