مصدر اممي: لا علاقة للأمم المتحدة بالدفعات المالية التي ستصرف لموظفي غزة

قال مصدر أممي مساء اليوم الخميس لفضائية "كان العبرية انه لا علاقة للأمم المتحدة باي نقاشات او جهود تبذل حاليا حول الدفعات المالية التي ستصرف لموظفي قطاع غزة.

وكانت مصادر فلسطينية كشفت مساء اول امس عن ان الامم المتحدة لن تكون طرفا في ادخال اي أموال تخص رواتب موظفي غزة دون موافقة السلطة الفلسطينية.

وقالت المصادر ان الامم المتحدة ومنظماتها ترفض تجاوز السلطة الفلسطينية في هذا الإطار نافية في الوقت ذاته ما نشرته بعض وسائل الاعلام بان الامم المتحدة ادخلت اليوم أموالاً الى قطاع غزة لدفع رواتب موظفي حركة حماس، على حد قولها.

يأتي ذلك بعدما أكدت مصادر صحفية، اليوم الخميس، ان صرف المنحة القطرية للموظفين في قطاع غزة سيبدأ صباح غد الجمعة عبر فروع البريد.

ونقلت صحيفة فلسطين عن مصدر لم تسمه قوله ان مسئولون دوليون يقومون الآن بإيداع أموال المنحة القطرية في بنك البريد الحكومي في قطاع غزة تمهيداً لصرفها للموظفين صباح غد الجمعة.

ووصل مساء اليوم الخميس السفير القطري محمد العمادي، قطاع غزة.

وأعلنت قطر في العاشر من اكتوبر الماضي التبرع بقیمة 150 ملیون دولار كمساعدات إنسانیة عاجلة للتخفیف من تفاقم المأساة الانسانیة في القطاع.

كما أعلن السفير العمادي، الثلاثاء الماضي، عن صرف مساعدات نقدية عاجلة لـ 50 ألف أسرة من سكان قطاع غزة بقيمة 100$ لكل عائلة.

يذكر أن العمادي كشف عن هدف زيارته، وقال إنها تأتي من أجل الإعلان عن تنفيذ رزمة أخرى من المشاريع الإنسانية في كافة القطاعات والبرامج الإنسانية المختلفة، في إطار الدور الإنساني المستمر الذي تقوم به دولة قطر لدعم صمود قطاع غزة وبتوجيهات من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وفق ما أورده موقع اللجنة القطرية لإعمار غزة