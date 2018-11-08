موغريني: "حل الدولتين" سبيل إنهاء الصراع في الشرق الأوسط

قالت مفوضة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، إن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني، يكمن في إيجاد أساس مبني على "حل الدولتين".

جاء ذلك في بيان صادر عن المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، حول لقاء جمع موغريني ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في بروكسل، دون تفاصيل عن زيارة الأخير.

وأكد البيان أن الجانبين تناولا خلال اللقاء القضية الفلسطينية، والتطورات فيما يخص إيجاد حل مبني على "حل الدولتين"، والوضع في قطاع غزة المحاصر منذ 12 عاما.

تجدر الإشارة أن وزير الخارجية الفلسطيني التقى في وقت سابق اليوم نظيره البلجيكي ديدييه ريندرز.

وقال "ريندرز" في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه "تم رفع مكانة البعثة الفلسطينية لدى بروكسل"، دون تفاصيل.

تجدر الإشارة أن مفاوضات التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة منذ أبريل / نيسان 2014، بسبب رفض "إسرائيل" وقف الاستيطان وعدم قبولها بحدود ما قبل حرب يونيو / حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين.