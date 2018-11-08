"انفلونزا الخنازير" في غزة تثير الرعب والطب الوقائي يقدم نصائح مهمة

سيطرت حالة من الخوف والرعب في صفوف المواطنين في قطاع غزة، عقب إصابة عدد من المواطنين بفايروس "انفلونزا الخنازير"، الأمر الذي يهدد بتفاقم الأوضاع الصحية للمصابين بهذا الفايروس، لاسيما مع تحذيرات الصحة بنفاذ الأدوية.

وثبت لدى الجهات الطبية الرسمية بالفحص والمتابعة وجود حالات إصابة بفيروس "انفلونزا الخنازير" في منطقتين في قطاع غزة ولا تتعدى 12 حالة.

H1N1 أو ما يطلق عليها "انفلونزا الخنازير" من الأنواع الموسمية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية منذ سنوات، و تشبه أعراض الانفلونزا العادية و تتضمن الحمى و السعال و واحتقان الحلق و آلام الجسم و الصداع و القشعريرة و التعب.

"يزداد في الشتاء"

مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة الدكتور مجدي ضهير، قال إن "انفلونزا الخنازير" ظهرت ما بين 2009 و2010م، ويزداد انتشارها في فصل الشتاء وينحصر في فصل الصيف، مضيفاً أنه من الطبيعي تسجيل حالات وفاة وإصابة بهذا المرض خاصة مع دخولنا في فصل الشتاء.

وأضاف ضهير في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن حالات الوفاة والإصابة في قطاع غزة، ممن يعانون من ضعف المناعة وأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، مبيناً أنه كان من الصعب التعامل معهم لانهم وصلوا إلى المستشفى في وقت متأخر جداً.

"فئات معينة"

ونوه أنه الفايروس يصيب بعض الفئات الخاصة ومنهم فئة (كبار السن- ضعيفو المناعة- أصحاب الأمراض المزمنة مثل: أمراض القلب والجلطات الدماغية والصدر والكبد والكلي والسكر ومرضى السرطان- النساء الحوامل).

"غير متوفر لدى الصحة"

ولفت، أن لقاح فايروس "انفلونزا الخنازير" غير متوفر في مخازن وزارة الصحة في غزة، ويتوفر في القطاع الخاص.

وطالب، المصابين بأعراض الانفلونزا بمراجعة الطبيب مباشرة حتى يتم التشخيص في الوقت المناسب، والبدء في علاج المرض في مراحله المبكرة، والسيطرة على المرض.

وعن الارشادات الوقائية من "أنفلونزا الخنازير"، نصح مدير الطب الوقائي المواطنين بالتالي:

الاكثار من شرب السوائل الدافئة. تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي والحمضيات والبرتقال. عدم التعرض المباشر للتغير في درجات الحرارة من الجو البارد إلى الجو الحار. عدم التواجد في أمكان مزدحمة إلا للضرورة. تهوية المنازل وإدخال أشعة الشمس. النظافة الشخصية وغسل الأيدي باستمرار.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أكدت أنه تم تسجيل عدد من حالات الانفلونزا الناجمة عن أنواع مختلفة من الفيروسات المسببة للأنفلونزا الموسمية بين المواطنين في قطاع غزة والتي أدت إلى إصابة بعض الحالات بأمراض شديدة وحدوث بعض حالات الوفاة.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الأمر تتابعه وترصده الوزارة وتتخذ معه الاجراءات السليمة، وأن الأمر يندرج ضمن معدلات الانتشار الموسمي المعتادة للمرض.