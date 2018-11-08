مصادر: الدوحة تبلغ السلطة أن منحتها لغزة ستصرف غدا بالتنسيق مع الامم المتحدة

أكدت مصاد مطلعة، اليوم الخميس، وصول المنحة القطرية إلى قطاع غزة لصرف رواتب موظفي حكومة "حماس" اعتبارا من يوم غد الجمعة وتحت إشراف الامم المتحدة.

وأوضحت المصادر التي تحدثت لصحيفة "القدس" المحلية أن دخول أموال المنحة تم بإشراف الأمم المتحدة وبالتنسيق مع إسرائيل، مشيرةً إلى أن سلطة النقد التابعة للسلطة لم تتدخل في العملية التي تمت بعيدا عنها.

ووفقا للمصادر، فإن الدوحة أبلغت السلطة الفلسطينية أن المنحة تمت تحت إشراف الأمم المتحدة وليس لها أي هدف سياسي أو بغرض تعزيز الانقسام، مؤكدة حرصها على إنهاء الانقسام عبر إنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع والذي من شانه دعم جهود انجاز المصالحة .

وبحسب المصادر، فإن السلطة تشعر بالغضب الشديد إزاء الموقف القطري والخطوات التي يقوم بها المبعوث الأممي نيكولاي ميلادينوف.

وبينت المصادر، أن عملية صرف رواتب موظفي حماس ستبدأ اعتبارا من يوم غد الجمعة بالدولار بما يقابله راتب الموظف بالشيكل. مشيرةً إلى أن مسؤولين من الأمم المتحدة سيراقبون عملية الصرف التي ستتم في البريد الحكومي.

وأشارت المصادر إلى أن السفير القطري محمد العمادي الذي سيصل غزة الليلة سيعلن عن تفاصيل المنحة القطرية.