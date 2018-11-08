الاحتلال يحول الطالب الجامعي محمد ابو عكر للاعتقال الاداري

حولت سلطات الاحتلال الاسرائيلية الطالب في جامعة بيت لحم محمد نضال ابو عكر (25 عاما) للاعتقال الاداري لمدة ستة شهور وذلك بعد اسبوع من اعتقاله.

وصادق قاضي محكمة "عوفر" الاسرائيلية العسكرية على قرار الاعتقال الصادر عن جهاز المخابرات الاسرائيلية، بزعم ان ابو عكر يشكل خطرا على أمن المنطقة التي يعيش فيها، مدعية انه من نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وكانت قوة عسكرية اسرائيلية اعتقلت ابو عكر وهو من مخيم الدهيشة بمحافظة بيت لحم قبل نحو اسبوع، بعد ان اقتحمت منزل عائلته فجرا، حيث اعتدى جنود الاحتلال على والده ووالدته وشقيقته بالضرب المبرح.

يذكر ان ابو عكر كان افرج عنه قبل عدة شهور من سجون الاحتلال بعد اعتقال استمر 26 شهرا.