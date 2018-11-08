شرطة الاحتلال توصي باتهام محامي نتنياهو بالرشوة في صفقة غواصات

أوصت شرطة الاحتلال اليوم الخميس، بتوجيه اتهامات بالرشوة لمحامي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخمسة مشتبه بهم آخرين، فيما يتعلق بصفقة لشراء غواصات بقيمة ملياري دولار من شركة تيسين كورب الألمانية لإسرائيل.

واستجوبت الشرطة نتنياهو في إطار التحقيق، لكن الشرطة أكدت مرة أخرى في بيان للإعلان عن نتائج تحقيقاتها أن رئيس الوزراء ليس متشبها به.

وتخضع الصفقة التي تشمل ثلاث غواصات وأربعة زوارق دورية لتحقيق يتعلق بالفساد منذ 2016 بعدما ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن دافيد شيمرون محامي نتنياهو الخاص وقريبه من درجة بعيدة يمثل أيضا الوكيل المحلي لشركة تيسين كورب للأنظمة البحرية وهو ما يثير مخاوف من وجود تضارب في المصالح.

وقال شيمرون لموقع صحيفة يديعوت أحرنوت، الذي سأله عن توصيات الشرطة لممثلي الادعاء ونشر مقطعا صوتيا لتعليقاته "لم أقترف أي جرم".

ورفض مكتب شيمرون ومتحدث باسمه التعليق على الفور عندما اتصلت بهما رويترز، وقال المتحدث إن بيانا سيصدر في وقت لاحق.

وقال متحدث باسم شركة تيسين كورب في بيان "معلوماتنا ترد حتى الآن من الصحافة فقط، لم نحصل بعد على أي معلومة مؤكدة".

وأضاف "بمجرد أن نعرف كل الحقائق، سندرس اتخاذ إجراءات أخرى في إطار الاحتمالات القانونية".

ويضم باقي المشتبه بهم الذين يواجهون اتهامات محتملة ضباط بحرية متقاعدين ومسؤولين سابقين في الحكومة.

وورد اسم نتنياهو كمشتبه به في ثلاث قضايا فساد أخرى. وفي فبراير شباط، أوصت الشرطة باتهامه بالرشوة في أول قضيتين. وينظر المدعي العام الإسرائيلي توجيه اتهام له.