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مستوطنون يطلقون الرصاص في محيط مدرسة التحدي 5 شرق بيت لحم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:16 - 08 نوفمبر 2018
مدرسة التحدي مدرسة التحدي
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 أطلق مستوطنون وقوات الاحتلال، اليوم الخميس، الرصاص في محيط مدرسة التحدي الأساسية 5 في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.

وقال مدير التربية والتعليم العالي في بيت لحم سامي مروة لوكالة الأنباء الرسمية:إن وفدا من وزارة التربية والتعليم العالي وممثل اليونسكو في فلسطين كانوا في زيارة لمدرسة التحدي للاطلاع على الأوضاع العامة فيها من مضايقات ومعاناة بفعل الاحتلال، حيث تفاجأوا بإطلاق الرصاص في محيط المدرسة، ما ادى الى خلق حالة من الرعب والهلع بين صفوف الطلبة.

وأضاف مروة ان الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل ان الجنود والمستوطنين تواجدوا على بوابة مدرسة الخنساء للبنات في بلدة تقوع شرقا، لمجرد تواجد وفد الوزارة وممثل اليونسكو، مؤكدا أن الاعتداءات متكررة دوما على المدارس الواقعة على خطوط التماس.

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