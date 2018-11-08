شهيد واصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق المغازي وسط القطاع

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال مساء اليوم الخميس، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بالقرب من موقع "أبو صفية" شرقي مخيم المغازي بالمنطقة الوسطى.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه أربعة شبان حاولوا التسلل إلى داخل الأراضي المحتلة، الأمر الذي أدى لاستشهاد أحدهم على الفور بعد إصابته بطلق ناري في الرأس.

وأشار مراسلنا إلى توجه عدد من سيارات الإسعاف لمنطقة الحدث، لانتشال الشهيد في المكان بعد إطلاق النار عليهم مباشرة من قبل قوات الاحتلال.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة أنه تم التعرف على الشهيد محمد علاء محمود أبو شربين (20 عاماً) من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضح أن قوات الاحتلال حاصرت أربعة شبان قرب السياج الفاصل شرق المغازي، ومنعتهم من التحرك عبر إطلاق النار عليهم، قبل أن يتمكن ثلاثة شبان من الانسحاب، فيما أصيب الرابع برصاصة قناص ما أدى إلى استشهاده على الفور.





























