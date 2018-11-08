بالتفاصيل.. مصدر يكشف: غداً راتب كامل لموظفي غزة من المنحة القطرية

كشف مصدر خاص في وزارة المالية بغزة، عن أن أموال المنحة القطر موجودة في قطاع غزة، وبانتظار وصول السفير القطر محمد العمادي إلى قطاع غزة للإعلان عن بدء صرف الأموال لموظفي قطاع غزة.

وذكر المصدر، أنه سيتم صرف راتب كامل عن شهر 8 أغسطس 2018 غداً الساعة الثامنة صباحاً في بنك البريد.

ووفقاً للمصدر فإن المطلوب من الموظفين المدنيين في حكومة غزة تجهيز صورة الهوية الشخصية الخاصة، لافتاً إلى أن البريد سيفتح غدا الجمعة والسبت من الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة ليلا وسيكون هناك نظام البصمة لأول مرة أمام موظف الأمم المتحدة.

وأضاف أنه بعد صرف راتب شهر أغسطس سيكون الصرف شهرياً بالتتابع، وبراتب كامل للموظفين عن شهري سبتمبر وأكتوبر.

ولفت الى أن المنحة القطرية تشمل الموظفين المدنيين فقط، والعسكريين ستصرف لهم رواتب كاملة من الإيرادات الداخلية.

وأشار الى أنه يوجد أسماء مرفوض الصرف لها من الموظفين المدنيين والعسكريين، وستصرف رواتبهم من الإيرادات الداخلية أيضاً.

يذكر ان الدفعة المالية التي تلقاها موظفوا قطاع غزة قبل يومين بنسبة 60% هي من أموال محتجزة للحكومة وتم الافراج عنها.