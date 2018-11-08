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السبت القادم

الجهاد الاسلامي برام الله والبيرة تنظم مهرجان (الانطلاقة والشهداء)

  • فلسطين اليوم - رام الله والبيرة
  • 14:17 - 08 نوفمبر 2018
الجهاد الإسلامي الجهاد الإسلامي
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تنظم حركة الجهاد الإسلامي في رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة، مهرجانا جماهيريا لمناسبة ذكرى الانطلاقة الجهادية للحركة وذكرى استشهاد أمينها العام المؤسس الدكتور فتحي الشقاقي.

وسيتخلل المهرجان الذي سيقام بعد غد السبت (10/11) في قاعة سليم افندي بمدينة البيرة، كلمة للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الأستاذ زياد النخالة، إلى جانب فقرات جهادية منوعة.

ودعت الحركة الجماهير الفلسطينية ووسائل الإعلام في رام الله والبيرة والمناطق المحيطة للمشاركة بالمهرجان الذي أطلقت عليه اسم (الانطلاقة والشهداء)، مبينة أنه تم تخصيص مكان للنساء.

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