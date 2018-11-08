خلال تشييع جثمان الصياد..هنية:المخابرات المصرية وعدت بفتح تحقيق في الحادثة

أكد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحرك المقاومة الإسلامية (حماس)، أنه جرى خلال التفاهمات الحالية للتهدئة مع الوفد الأمني المصري، بحث مسألة توسيع مساحة الصيد من تسعة اميال الى 20 ميلا.

تأتي تصريحات هنية، خلال تشييع الشهيد الصياد مصطفى أبو عودة الذي قتل بالرصاص من قبل الزوارق المصرية قبالة شاطئ رفح جنوب قطاع غزة أثناء عمله في الصيد، مشيراً الى ان المخابرات المصرية وعدت بفتح تحقيق في حادث استشهاد الصياد ابو عودة.

وشدد هنية خلال كلمته، أنه بادر بالاتصال بقيادة المخابرات العامة المصرية ليلة أمس، مبيناً أنه تلقى جوابا من مستويات عالية بمتابعة تفاصيل الحادثة.

وأضاف هنية، "ثبّتنا في تفاهمات كسر الحصار توسيع مساحة الصيد في غزة حتى تصل الى 20 ميل".

وكانت وزارة الصحة أعلنت مساء الأربعاء عن استشهاد الصياد أبو عودة بعدما أصيب برصاص أطلقه عليه زورق مصري أثناء عمله في عرض بحر رفح جنوبي القطاع.