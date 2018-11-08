الجهاد تثمن تصاعد عمليات المقاومة بالضفة باعتبارها رد طبيعي على جرائم الاحتلال

ثمنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس، تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الباسلة، معتبرةً إياها رداً طبيعياً على جرائم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنين.

كما عدت الحركة في بيان صحفي، أن تصاعد عمليات المقاومة دليل على فشل سياسات الاعتقال والملاحقة التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية.

واعتبرت الحركة، أن هذه العمليات التي تتكامل مع مسيرات العودة المستمرة ، تشكل وحدة في حالة الصمود والمواجهة ضد الاحتلال وضد ارهابه وعدوانه.

وأكدت، أن حالة الصمود والمواجهة في غزة والضفة وسائر فلسطين، كفيلة بإسقاط المؤامرات والصفقات الخبيثة التي تهدد القضية الفلسطينية.

وكان مستوطن "إسرائيلي"، قد أصيب الليلة بجروح طفيفة، إثر إطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة بيت إيل، في رام الله وسط الضفة الغربية.