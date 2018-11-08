وزير الاستخبارات "الإسرائيلي": استُقبلت بحفاوة في عُمان

قال وزير الاستخبارات الإسرائيليّ يسرائيل كاتس إنه استقبل بحرارة في سلطنة عُمان وعرضت وسائل إعلام إسرائيلية مقابلة مع كاتس الموجود في مسقط.

واعتبر أن الاستقبال الحارّ الذي حظيّ به "هو تعبير عن وضع إسرائيل الذي يزداد قوة في المنطقة"، على حدّ تعبيره، كما أشار إلى أنّ "مشروع السكة الحديدية الذي اقترحه استُقبل في عُمان بصورة استثنائية"، معلناً عن توافر دعم له ووصف ذلك "بالتطوّر الدراماتيكيّ".

كاتس قال لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن "الزيارة هي تعبير عن موقع إسرائيل الآخذ بالتعزز في الشرق الأوسط. وهذا أمر لم يكن يمكن التفكير فيه قبل عدة سنوات".

وبحسب القناة الثانية الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني فإن كاتس يزور مسقط للاشتراك في مؤتمر دولي حول النقل الدولي، وسيقترح على المشاركين إنشاء خط سكك حديدية من بلاده إلى دول الخليج، مروراً بالأردن والسعودية.

وكان نتنياهو قد كشف، بعد عودته من زيارته إلى سلطنة عُمان قبل أسبوعين، أن وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي سيتوجه إلى السلطنة قريباً في زيارة رسمية لمسقط ليشارك خلالها في مؤتمر دولي للمواصلات.

وكانت مشاهد قد عُرضت عبر قنوات إسرائيلية في وقتٍ سابق تُظهر كاتس وهو يرقص مع مستقبليه بالسيف العُماني الشهير.