رام الله:117 شخص لقوا مصرعهم في حوادث سير منذ بداية العام

أعلنت الشرطة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن 117 شخص لقوا مصرعهم في حوادث سير منذ بداية العام الجاري.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطيني العقيد لؤي ارزيقات، أن مجموع الحوادث التي سُجلت منذ بداية العام 2018، بلغت حوالي 11 ألف و100 حادث سير في مختلف محافظات.

وأكد ارزيقات، أن ارتفاعا كبيرا طرأ على أعداد الوفيات مقارنة بالعام الماضي الذي سُجل فيه 97 حالة وفاة.

وشهدت بداية الأسبوع الجاري، حوادث سير دامية، راح ضحيتها 6 عمال فلسطينيين من مدينة القدس، وجدة وحفدتها من مدينة نابلس وصباح اليوم عامل في منطقة الخليل.

وارجع ارزيقات اسباب ارتفاع حوادث السير، الى استهتار بعض السائقين وعدم الالتزام بالقوانين المعمول بها، والسرعة الزائدة، والتجاوز الخاطئ، إضافة الى عدم اجراء الصيانة للمركبات.

وأشار المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، أن معظم حوادث السير القاتلة تقع على الطرق الخارجية التي لا تخضع الى رقابة الشرطة، علماً ان جهاز الشرطة سيقوم بإطلاق خدمة واتس اب من اجل ابلاغ المواطنين عن حالات التجاوز من خلال توثقيها لتحرير مخالفات غيبية بحق المخالفين.

وأطلقت الشرطة ووزارة النقل والمواصلات قبل يومين حملة الفحص الشتوي، للتأكد من سلامة المركبات وقدرتهم على مواجهة الأحوال الجوية.