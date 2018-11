صحفيو البيت الأبيض يحتجون على سحب تصريح مراسل "سي إن إن"

احتجت جمعية مراسلي البيت الأبيض على سحب تصريح مراسل "سي إن إن" جيم أكوستا اليوم الخميس، ووصفت خطوة إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنها "ضعيفة وغير سديدة".

وفي بيان لها اليوم الخميس عبرت الجمعية عن معارضتها الشديدة لقرار إدارة ترامب استخدام الخدمة السرية "لمعاقبة" صحفي تربطه بالرئيس "علاقة صعبة".

وأضافت: "إلغاء دخول الصحافي إلى مجمع البيت الأبيض هو رد فعل لا يتناسب مع الجرم المزعوم وهو أمر غير مقبول، ونحن نحث البيت الأبيض على التراجع عن هذا العمل الضعيف غير السديد على الفور".

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز تعليق تصريح أكوستا بعد مشادة حادة مع ترامب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالبيت الأبيض بعد الانتخابات النصفية في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقالت ساندرز: "نبقى متمسكين بقرارنا سحب تصريح دخول هذا الشخص. لن نتسامح مع السلوك غير اللائق الذي يوثقه مقطع الفيديو هذا بشكل واضح".

ترامب هاجم أكوستا ووصفه بـأنه "شخص وقح وفظيع"، وذلك بعد أن سأله عن العنصرية والهجرة ورفض الجلوس في انتظار الرد، وحاولت فتاة من مساعدي البيت الأبيض أن تأخذ منه الميكروفون إلا أنه رفض.

