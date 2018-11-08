تسريبات تكشف عرضا خرافيا من ريال مدريد لمبابي

كشفت تسريبات جديدة، قيمة العرض الذي قدمه ريال مدريد الإسباني، للتعاقد مع المهاجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي، من صفوف موناكو، في صيف عام 2017.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن ريال مدريد كان على استعداد لدفع 214 مليون يورو في صيف عام 2017.

واستعان نادي موناكو بوكيل اللاعبين البرتغالي خورخي مينديز في عام 2017، لإقناع ريال مدريد بدفع 180 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي.

ويضاف إلى هذا المبلغ 34 مليون يورو ضرائب وافق الملكي على دفعها، ما يرفع قيمة الصفقة لـ214 مليون يورو، وفقا لموقع (فوتبول ليكس).

إلا أن موناكو عاد وطلب من باريس سان جيرمان بعدها دفع نفس المبلغ لانتقال اللاعب، وفقا للموقع نفسه.

وعلى الرغم من التوصل لاتفاق بين موناكو والريال، فضل اللاعب الشاب (19 عاما)، الانتقال لنادي العاصمة الفرنسية، لكن موناكو طالب إدارة بي إس جي بدفع نفس المبلغ الذي تم الاتفاق عليه مع الملكي.

وحصل مينديز على 9 ملايين يورو كعمولة حين أبرمت صفقة انتقال اللاعب لباريس سان جيرمان.

وانتقل مبابي لباريس سان جيرمان من خلال صفقة إعارة مجانية في العام الأول مع بند يلزم النادي الباريسي بدفع 145 مليون يورو في العام التالي، بالإضافة إلى 35 مليون أخرى حال تم تمديد العقد.

وفي البداية، كان يُعتقد أن هذه الطريقة في الدفع جاءت لتجنب سقوط بي إس جي في انتهاك لقواعد اللعب المالي النظيف بعد أن ضم في نفس ذلك العام، البرازيلي نيمار مقابل 222 مليون يورو.

وعلى الرغم من ذلك، قال موقع (فوتبول ليكس) إن هذا الأمر كان الهدف منه هو تجنب بي إس جي لدفع ضرائب في فرنسا.

كما كشف الموقع عن تفاصيل في عقد مبابي، لا سيما بعض البنود التي طالب بها اللاعب نفسه ولم ترفضها الإدارة القطرية لباريس سان جيرمان.

واتفق مبابي على تقاضي متوسط 10 ملايين يورو عن الموسم على مدار 5 سنوات، وهو نفس الراتب السنوي الذي وعده به الريال، لكنه طالب أيضا بأن يصبح راتبه هو الأعلى بين زملائه حال فاز بالكرة الذهبية.

ورفض النادي الباريسي هذا الشرط لأن راتبه في هذه الحالة سيتجاوز الـ30 مليون يورو التي يدفعها بي إس جي لنيمار في الموسم الواحد.

وفي النهاية، تم الاتفاق على مبلغ إضافي حال فاز مبابي بهذه الجائزة التي تمنحها مجلة (فرانس فوتبول).