توضيح بشأن "انتشار "انفلونزا" الخنازير بغزة وإغلاق المستشفى "الإندونيسي

نفى رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، الاشاعات المتداولة بإغلاق المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة.

وقال معروف في تصريحات صحفية، أن العمل في مستشفى الاندونيسي تسير بشكل طبيعي في كافة الأقسام.

ولفت إلى أن ما يشاع بمبالغة حول حالات الإصابة بفيروس انفلونزا الخنازير بالمستشفيات غير حقيقي، والإصابات في نطاق المعدلات الاعتيادية للإصابات الموسمية في مثل هذا الوقت من العام.

ونوه إلى أن وزارة الصحة ستصدر صباح اليوم، نشرة تعريفية حول فيروس الانفلونزا (H1n1) تتضمن معلومات مفصلة حول أنواعها وطرق الوقاية.