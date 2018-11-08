حول مانشستر يونايتد تأخره بهدف أمام يوفنتوس إلى فوز 2-1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الثامنة لحسابات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

تقدم يوفنتوس عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدف "أسطوري" في الدقيقة (65)، لكن اليونايتد تمكن من إدراك التعادل عبر خوان ماتا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة (86)، بينما سجل ساندرو هدف الفوز للشياطين الحمر في (د.90 بالخطأ في مرماه).

وبهذا الفوز الثمين ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 7 نقاط ليستعيد المركز الثاني من فالنسيا (5 نقاط) الفائز في وقت سابق على يونغ بويز السويسري 3-1، وبالرغم من الخسارة حافظ يوفنتوس على صدارة المجموعة بـ 9 نقاط.

مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على يوفنتوس في أبطال أوروبا

حول مانشستر يونايتد تأخره بهدف أمام يوفنتوس إلى فوز 2-1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الثامنة لحسابات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

تقدم يوفنتوس عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدف "أسطوري" في (د.65)، لكن اليونايتد تمكن من إدراك التعادل عبر خوان ماتا من ركلة حرة مباشرة في (د.86)، بينما سجل ساندرو هدف الفوز للشياطين الحمر في (د.90 بالخطأ في مرماه).

وبهذا الفوز الثمين ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 7 نقاط ليستعيد المركز الثاني من فالنسيا (5 نقاط) الفائز في وقت سابق على يونغ بويز السويسري 3-1، وبالرغم من الخسارة حافظ يوفنتوس على صدارة المجموعة بـ 9 نقاط.