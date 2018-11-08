القدس:الاحتلال يهدم منزلاً في بلدة الزعيم ويدمر نصباً تذكارياً لشهيد وسط أبو ديس

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية، اليوم الخميس، بهدم أساسات منزل قيد الانشاء في بلدة الزعيّم شرق القدس المحتلة؛ بحجة البناء دون ترخيص، فيما دمرت نصباً تذكارياً لأحد الشهداء في أبو ديس.

وفي بلدة الزعيم، فرضت تلك القوات أثناء عملية الهدم طوقا عسكريا محكما في محيط المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها بحق المواطنين، باعتقالهم وهدم منازلهم في كافة محافظات الضفة المحتلة والقدس.

وفي أبو ديس شرق القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، البلدة ودمرت نصباً تذكارياً وسط البلدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال هدمت النصب التذكاري للشهيد محمد لافي وسط أبو ديس، عقب اقتحامها القرية.