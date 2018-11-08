مصرع مواطن واصابة 20 في حادثي سير جنوب الخليل

لقي سائق مركبة مصرعه وأصيب 20 عامل فجر اليوم جراء وقوع حادثين منفصلين جنوب الخليل.

وقال منسق غرفة عمليات الطوارئ والإسعاف في الهلال الاحمر ناصر قباجة، ان 8 سيارات هرعت الى منطقة جنوب الخليل لإخلاء المصابين، حيث وقع الحادث الاول بين حافلة صغيرة ومركبة خاصة، فيما وقع الحادث الثاني على بعد 100 متر تقريبا من الاول قرب منطقة شمعة.

وأضاف بأن محمد خليل نواجعه 25 عاما لقي مصرعه جراء اصابته البليغة.

وقال قباجة:" تم نقل 9 اصابات وهي ما بين طفيفة ومتوسطة الى مستشفيات الميزان والأهلي وحالة الوفاة الى مستشفى ابو الحسن القاسم في يطا، فيما عملت اسعاف نجمة داود على نقل 11 اصابة الى مستشفى سوروكا ببئر السبع، 2 اصابتهما خطيرة و 9 اصابات متوسطة".

وأشار قباجة الى ان الحادثين بحسب احاديث العمال المنفصلة، نتجا عن السرعة الزائدة وعدم انتباه السائقين.

وناشد السائقين بضرورة توخي الحيطة والحذر خلال قيادتهم للمركبات.