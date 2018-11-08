إصابات خلال مواجهات بعد اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

أصيب فلسطينيين إثنين صباح اليوم الخميس، بالرصاص إلى جانب العشرات بحالات اختناق خلال المواجهات اندلعت بعد اقتحام الاحتلال لمخيم جنين واعتقال شابين.

وقالت مصادر محلية في المخيم إن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت المخيم عند الساعة السادسة الخامسة والنصف صباحا، من منطقة الجابريات الجنوبية والمنطقة الشمالية، وأنتشر عشرات الجنود المشاة في أزقة المخيم قبل أن يتصدى لهم الشبان في المخيم وتندلع المواجهات عنيفة في أزقة المخيم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرضاض الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت.

وأصيب خلال هذه المواجهات شابين، أحدهم بالرصاص الحي والثاني بقنبلة غاز برأسه، بالإضافة إلى عشرات حالات الاختناق جراء الإطلاق العشوائي اتجاه منازل المواطنين.