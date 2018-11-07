ترامب يفقد السيطرة ويهاجم صحفياً بألفاظ نابية

حدثت مشادة كلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصحفي في شبكة "سي أن أن" الإعلامية الأمريكية أثناء مؤتمر صحفي للرئيس بشأن نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس.

وجرى ذلك أثناء طرح الصحفي سؤاله حول وصف ترامب لقافلة المهاجرين من أمريكا الوسطى بأنه "غزو".

ودافع ترامب عن موقفه، وخلال إجابته عن السؤال طرح الصحفي بعض الأسئلة الإضافية. وبعد سؤالين أو ثلاثة منه قال ترامب "نكتفي بذلك"، لكن الصحفي واصل محاولاته بطرح مزيد من الأسئلة.

فقال ترامب مخاطبا الصحفي إن "سي أن أن" يجب أن تكون خجولة من أن شخصا مثلك يعمل فيها، وأنت وقح وفظيع". وأضاف: "عندما تنشرون أخبارا كاذبة، وأنتم تقومون بذلك كثيرا فأنتم أعداء الشعب".

كما اشتكى ترامب من معاداة وسائل الإعلام له.