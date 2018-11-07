روما يقترب من بلوغ دور 16 في أبطال أوروبا بفوزه على سسكا موسكو

اقترب روما الإيطالي، خطوة أكثر من بلوغ دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بعد أن حقق فوزا مهما خارج الديار، على سسكا موسكو الروسي، بنتيجة 2-1، مساء الأربعاء، ضمن الجولة 4 بالمجموعة السابعة.

أحرز أهداف اللقاء، كونستانتينوس مانولاس، في الدقيقة 4، ثم تعادل أرنور سيجرذسون لسسكا، في الدقيقة 51، وتقدم روما في الدقيقة 59، عن طريق لورينزو بيليجريني.

وعلى ملعب لوجنيكي بالعاصمة موسكو، لم يمهل الفريق الإيطالي أي فرصة لأصحاب الأرض لالتقاط الأنفاس، وتقدم بهدف مبكر بعد 4 دقائق برأس مدافعه اليوناني كونستانتينوس مانولاس، الذي ارتقى فوق الجميع وحول ركنية لورينزو بيليجريني داخل الشباك، مستغلا الخروج الخاطئ للحارس إيجور أكينفيف.

وفي الشوط الثاني، أدرك فريق الجيش الروسي التعادل في الدقيقة 51، عن طريق لاعب الوسط الآيسلندي الشاب أرنور سيجرذسون الذي توغل داخل المنطقة سم سدد كرة على يسار السويدي روبن أولسن.

وفي الدقيقة 56، لعب الفريق الروسي منقوصا، بعد طرد المدافع الآيسلندي هورور ماجنوسون، ببطاقة صفراء ثانية.

استغل روما هذا النقص ليستعيد المقدمة مجددا، بهدف ثاني في الدقيقة 59، بقدم بيليجيريني، مستغلا تمريرة بينية ذكية من المهاجم البوسني إيدين دجيكو، لينفرد بالحارس أكينفيف، ويسدد الكرة من بين يديه داخل الشباك.

ويأتي هذا الانتصار، ليمسح أحزان "الجيالوروسي" المحلية، بعد أن فشل الفريق في تحقيق أي انتصار على مدار الجولات الثلاث الماضية، تعادلين وخسارة.

وابتعد "الذئاب" مؤقتا بصدارة المجموعة، بعد أن بات رصيدهم 9 نقاط، في انتظار نتيجة مباراة ريال مدريد الإسباني (6 نقاط) أمام فيكتوريا بلزن التشيكي (نقطة)، الليلة.

في المقابل، تجمد رصيد سسكا عند 4 نقاط يحتل بها المركز الـ3.