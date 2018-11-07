الكرملين: تأجيل قمة بوتين وترامب بطلب فرنسي

أعلن الكرملين، الأربعاء، أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على عدم عقد قمة بين رئيسيهما في العاصمة الفرنسية باريس، بناء على طلب من فرنسا.

وقال يوري أوشاكوف، مستشار الشؤون الخارجية في الكرملين إن لقاء وجيزا كان مقررا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في باريس، إلا أنّه تم تأجيله، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأضاف: "مسؤولون من الولايات المتحدة وروسيا اتفقوا على تأجيل القمة حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث متوقعا أن يحضر الرئيسان قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين".

وكان سيعقد اللقاء بين الرئيسين على هامش الاحتفالات التي تقام في العاصمة الفرنسية مطلع الأسبوع المقبل، بمناسبة الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى.

وأوضح "أوشاكوف" أن فرنسا أعربت عن قلقها من أن "تسرق قمة بوتين وترامب الأضواء عن الاحتفالات".

والإثنين، الماضي قال ترامب إنه "ربما" لن يجتمع مع بوتين في باريس ، لكنه سيجتمع معه خلال قمة العشرين.