داخلية غزة تطالب مصر بالتحقيق في استشهاد صياد برصاص مصري

دعت وزارة الداخلية في غزة، السلطات المصرية للتحقيق في حادث استشهاد الصياد الفلسطيني الذي قتل برصاص البحرية المصرية قبالة شاطئ رفح جنوب قطاع غزة.

وقال الداخلية في بيان لها، لقد أطلقت زوارق البحرية المصرية، مساء اليوم الأربعاء، النار باتجاه قارب صيد فلسطيني على الحدود البحرية الجنوبية لقطاع غزة، ما أدى لاستشهاد الصياد (مصطفى خضر أبو عودة) 30 عاماً. لذلك الوطني ندعو السلطات المصرية للتحقيق في الحادث، والوقوف على تفاصيل ما جرى.

وفي ذات السياق، علقت نقابة الصيادين العمل من صباح غدٍ الخمس العمل احتجاجاً على استشهاد الصياد أبو عودة.