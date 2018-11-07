السعودية تمنع حملة الجوازات الأردنية المؤقتة من دخول أراضيها

قال رئيس لجنة الحج والعمرة داخل أراضي الـ 48 سليم شلاعطة، إن اللجنة بدأت تتحرك في أعقاب قرار السعودية منع حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة من دخول أراضيها.

وأعرب شلاعطة عن خشيته من ألا يكون نحو ثلاثين ألف مواطن مسلم قادرين على التوجه إلى الديار الحجازية للقيام بمناسك العمرة لهذا العام.

وتوجهت اللجنة إلى رئيس لجنة المتابعة العربية العليا محمد بركة، وعضو الكنيست من القائمة المشتركة احمد الطيبي ليدخلا على خط معالجة المشكلة.

وأعرب مسؤولون في لجنة الحج والعمرة عن اعتقادهم بأن قرار الرياض، جاء لدراسة احتمال توجه المسلمين داخل أراضي الـ 48، الى أراضيها مباشرة وليس عن طريق الأردن، وذلك في ضوء التقارب بين الرياض وتل أبيب، ومع ذلك اضافوا انه ليس لديهم معلومات تؤكد ذلك.