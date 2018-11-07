عاهل الأردن: موقفنا من القضية الفلسطينية "ثابت لا يتغير"

قال عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، إن موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية "ثابت ولا يتغير".

جاء ذلك خلال لقائه وجهاء وممثلي الفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالمملكة، في الديوان الملكي،

وفق بيان للأخير، وفق احصائيات رسمية، نحو مليوني لاجئ فلسطيني، يعيشون في 10 مخيمات خاصة بهم، تتوزع في مختلف محافظات المملكة.

وأكد الملك عبد الله أن "القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للأردن، فموقفنا تجاهها ثابت ولا يتغير".

وأردف "الجميع يعرف موقفنا، وهو معروف ولن يتغير، وهذا واجب وشرف".

كما تناول الملك عبد الله، خلال اللقاء، عددا من القضايا المحلية، كالتحديات المرتبطة بالوضع الاقتصادي والفقر والبطالة، وفق المصدر ذاته.