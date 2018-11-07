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أثناء مزاولته لمهنة الصيد

استشهاد صياد فلسطيني برصاص الجيش المصري في بحر رفح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:55 - 07 نوفمبر 2018
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استشهد الصياد مصطفى خضر أبو عودة (30 عامًا)، من سكان مخيم الشاطئ، جراء إصابته بأعيرة نارية من الجانب المصري أثناء عمله في عرض البحر.

وأفادت مصادر محلية مساء اليوم الأربعاء، ان زوارق المصرية أطلقت النار علي الصياد الفلسطيني أثناء مزاولة مهنة الصيد في بحر غرب رفح.

وأشارت المصادر إلى أنَّ الصياد عودة لم يقترب من المياه المصرية، وكان يزاول مهنة الصيد في عرض بحر رفح جنوب قطاع غزة.

يذكر أن الزوارق المصرية تعتدي على الصيادين الفلسطينيين الذين يمارسون مهنة الصيد، الأمر الذي أدى لاستشهاد واصابة العديد منهم.

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