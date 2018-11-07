الاحتلال يفشل في اعتقال المطارد نعالوة بعد محاصرة واقتحام منزل عائلته

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء ضاحية شويكة في طولكرم شمال الضفة الغربية وحاصرت منزل المطارد أشرف نعالوة واعتقلت جميع من فيه.

وأشارت مصادر محلية إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا المنزل واعتلوا أسطح المنازل المجاورة ثم شرعوا بإلقاء قنابل صوتية داخل المنزل.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال يمنعون المواطنين والصحفيين من دخول المنطقة ويفرضون عليها طوقًا عسكريًا ويدفعون بتعزيزات للمنطقة.

وكان جيش الاحتلال قرر أمس هدم منزل المطارد الذي تتهمه بتنفيذ عملية إطلاق نار أدت لمقتل مستوطنَين إسرائيليين وإصابة ثالث بجراح خطيرة بـ7أكتوبر الماضي داخل المنطقة الصناعية (بركان) في مستوطنة "أرئيل" القريبة من مدينة سلفيت شمالي الضفة.

ومنذ ذلك الحين، تشن قوات كبيرة من الجيش حملات دهم واسعة في مدن وبلدات الضفة بحثا عن نعالوة، وفشلت حتى اللحظة في القبض عليه.