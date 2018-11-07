اعتقال 3 فتية بدعوى التسلل لمستوطنة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال ثلاثة فتية فلسطينيين، ظهر اليوم الأربعاء، بدعوى أنهم تسللوا إلى مستوطنة مجاورة لبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم قبل عودتهم إلى البلدة.

ونقلت مصادر عبرية عن جيش الاحتلال ان الفتية الثلاثة تسللوا إلى المستوطنة بعد ان تسلقوا الجدار المحيط بها، ثم عادوا أدراجهم إلى بلدة بيت فجار، وعلى الفور اقتحمت قوة البلدة واعتقلت الفتية.

ولم تعط قوات الاحتلال المزيد من التفاصيل حول الحادثة.

بدورهم، أفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا برفقة عناصر من الشرطة الإسرائيلية، في منطقة الترابيع على مدخل بلدة بيت فجار.

وكانت قوات الاحتلال أعلنت أمس حالة استنفار في مستوطنة "إفرات" جنوب بيت لحم، بعد الاشتباه بتسلل أشخاص إلى داخل المستوطنة، ومنعت العمال الفلسطينيين من الدخول إلى العمل، وطلبت من المستوطنين التحصن في منازلهم، دن أن تعلن في نهاية إجراءاتها عن اعتقال أحد.