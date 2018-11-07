قوات الاحتلال تحاصر منزل عائلة أشرف نعالوة في طولكرم

حاصرت قوات كبيرة من دوريات الاحتلال اليوم الأربعاء منزل ذوي الشاب أشرف نعالوة في ضاحية شويكة شمال طولكرم، والذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق نار داخل مستوطنة "بركان" قرب سلفيت في السابع من الشهر الماضي.

وأفادت مراسلتنا نقلا عن شهود عيان من الضاحية، أن قوات كبيرة من دوريات الاحتلال الراجلة والمحمولة حاصرت المنزل الخالي من ساكنيه، وسط إطلاق القنابل الصوتية داخله بكثافة في الوقت الذي أطلقت فيه طائرة استطلاع في سماء الضاحية.

وجاءت هذه الإجراءات عقب التهديدات التي أذيعت أمس الثلاثاء من خلال الإعلام العبري بقرار هدم منزل عائلة نعالوة بعد رفض الاعتراض المقدم من العائلة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم وليد سليمان نعالوة والد الشاب أشرف، فيما تخضع والدته وفاء مهداوي وشقيقه أمجد وشقيقته فيروز للاعتقال منذ ما يقارب الشهر.