أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة اليوم الأربعاء، عن أسماء المستفيدين، من مساعدة شهداء وجرحى مسيرات العودة.

وأوضحت الوزارة، أن أسماء المستفيدين من مساعدة الشهداء والجرحى يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط: http://eservices.gov.ps/mosa/help/.

وكانت وزارات عدة في حكومة أعلنت أمس، عن صرف دفعات مالية للموظفين والعاطلين عن العمل ولجرحى مسيرات العودة وللخريجين ضمن المنحة القطرية لقطاع غزة.

وأوضحت الوزارات الحكومية في مؤتمر صحفي، أنه تتويجاً للجهود الكبيرة التي تبذلها فصائل المقاومة مع الجهات الدولية والداعمة لتحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة سيتم البدء بصرف دفعات مالية لسكان القطاع والاعلان عن برامج تشغيلية للخريجين.

وقد أعلن وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يوسف إبراهيم، عن صرف مساعدات مالية بقيمة 100$ لخمسين ألف أسرة محتاجة تم اختيارهم ضمن معاير دقيقة خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أنه سيتم صرف 700 شيكل لذوي شهداء مسيرة العودة والجرحى من ذوي الحالات الخطيرة والبتر.