"المرور" تستعد لإطلاق حملة الفحص الشتوي الأحد المُقبل

أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور عن استعداداتها لإطلاق حملة الفحص الشتوي للمركبات صباح يوم الاحد المُقبل الموافق 11 من شهر نوفمبر الجاري، في كافة محافظات قطاع غزة بالتنسيق بين شرطة المرور، ووزارة النقل والمواصلات.

وفي هذا السياق، أوضح المقدم فهد حرب مفتش تحقيقات الحوادث في شرطة المرور أن حملة الفحص الشتوي تشمل فحص المركبات بشكل فني وميكانيكي، والتأكد من الأوراق الثبوتية ورخصة المركبة ووثيقة التأمين.

وقال المقدم حرب:"سيُشارك في الحملة فنيون من شرطة المرور ووزارة النقل والمواصلات لفحص الطرق والتأكد من سلامتها وسلامة كافة الأمور الميكانيكية في المركبات".

وأشار إلى أن اللجان الفنية المختصة من المرور والنقل والمواصلات ستقوم بفحص أوراق السائقين والمركبات للتأكد أنها سارية المفعول، مضيفاً "سيتم فحص إضاءة المركبات والعجلات والزجاج وغيرها من الجوانب الميكانيكية في المركبة".

ودعا المقدم حرب السائقين إلى التعاون مع أفراد شرطة المرور لإصلاح مركبته وتفقدها قبل السير فيها، مستطرداً "لن نتهاون بإيقاف المركبة بشكل تام أو سحب أوراقها في حال كانت تُشكل خطراً على السائق أو عابر الطريق".