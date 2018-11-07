وزير النفط الإيراني: الدول المستهلكة للنفط تنتظر أياماً صعبة بسبب القيود الأميركية

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة، أنّ "الإدارة الأميركيّة تضع قيوداً على دول العالم في شراء النفط الإيراني، لذا ستنتظر الدول المستهلكة للنفط أياماً صعبة وموجعة"، ووزير الإقتصاد الإيراني فرهاد دجبسند، يؤكد أنّ "الحفاظ على قيمة العملة المحلية في هذه الظروف هو دفاع عن الهوية الوطنية".

اعتبر وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة، اليوم الثلاثاء، أنّ "الإدارة الأميركيّة تضع قيوداً على دول العالم في شراء النفط الإيراني، لذا ستنتظر الدول المستهلكة للنفط أياماً صعبة وموجعة".

وأشار زنكنة إلى أنّه "رغم تبجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبعض منتجي النفط في المنطقة بإمكانيتهم في تعويض النفط الإيراني، اعترفت أميركا في نهاية المطاف بالنقص النفطي الشديد في الأسواق العالمية وعدم إمكانية إقصاء إيران من هذه الأسواق".

ومن جهته أكد وزير الإقتصاد الإيراني فرهاد دجبسند، أنّ "الحفاظ على قيمة العملة المحلية في هذه الظروف هو دفاع عن الهوية الوطنية".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد قال في تغريدة له اليوم، إنّ "أميركا أصبحت في عزلة، وإنّ إدراج واشنطن مصرفاً مغلقاً منذ ستة أعوام وسفينة غرِقت قبل أشهر في قائمة العقوبات يعكس مدى إحباطها".

ولفت ظريف إلى أنّ "القائمة تظهر أنّ عامةَ الشعب الايراني ومن ليس لهم صلة بأيّ جهة معينة استهدفوا في العقوبات".

إلى ذلك أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سـ"يفعّل العقوبات على إيران تدريجياً في ما يتعلّق بالنفط".