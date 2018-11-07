تعليم غزة يعلن رسمياً انطلاق الدروس التعليمية المصورة الاثنين المقبل

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بغزة الدكتور زياد ثابت انطلاق برنامج الوزارة الريادي "بث الدروس التعليمية المصورة الخاصة بمنهاج الثانوية العامة" يوم الاثنين المقبل الموافق12/11/2018 عبر موقع روافد التعليميrawafed.edu.ps

وأوضح ثابت: "نزف لطلابنا وطالباتنا في جميع أنحاء الوطن هذا الإنجاز الكبير الذي أشرفت عليه طواقم الوزارة المتخصصة في غزة والهادف إلى زيادة تحصيل الطلبة والحد من الدروس الخصوصية."

ونوه الوكيل إلى أنه بإمكان الطلبة الدخول إلى موقع روافد والاستفادة من الدروس من خلال مشاهدتها بشكل مباشر أو تحميلها للاستفادة منها في أي وقت وأي مكان، موضحاً أن الموقع مصمم بشكل سهل ويتصف بميزة التفاعلية العالية بحيث يمكن الطلبة من طرح الأسئلة والاستفسارات والحصول على إجابات عنها من المعلمين.

وسيفيد الموقع العملية التعليمية في المدارس بشكل كبير حيث سيمكن الطلبة من التحضير المسبق لدروسهم قبل الحصص الدراسية كما سيوفر كماً كبيراً من الأسئلة والتدريبات مع حلولها النموذجية وبالتالي ستقود الطالب إلى التميز والتفوق.